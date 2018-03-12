В Чапаевске ночью тушили пожар на 40 кв. метрах

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В ночь на 12 марта по адресу: г.о. Чапаевск, ул. Рабочая, произошел пожар. Горела квартира на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 4 единицы техники.Они больше часа тушили пожар.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.