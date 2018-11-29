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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Борском районе на дороге перевернулся КамАЗ

29 ноября 2018 12:43
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В Борском районе на дороге перевернулся КамАЗ В ДТП пострадал водитель.
В ДТП пострадал водитель.

28 ноября в Борском районе произошло ДТП. Водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, двигался по 129 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрёстке с круговым движением при выполнении дорожных работ (очистке проезжей части от снега, обработке ПСС) в условиях снегопада, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание автомобиля на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля КамАЗ, он был осмотрен на месте фельдшером скорой помощи, от госпитализации отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.


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