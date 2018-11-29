В Борском районе на дороге перевернулся КамАЗ

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28 ноября в Борском районе произошло ДТП. Водитель 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, двигался по 129 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрёстке с круговым движением при выполнении дорожных работ (очистке проезжей части от снега, обработке ПСС) в условиях снегопада, не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание автомобиля на проезжей части.В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля КамАЗ, он был осмотрен на месте фельдшером скорой помощи, от госпитализации отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.