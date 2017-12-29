В Большеглушицком районе BMWX6 перевернулась в кювет

135

Мужчина 1995 года рождения, управляя автомашиной BMWX6, утром 28 декабря двигался по автодороге «Самара-Большая Черниговка» со стороны с. Большая Глушица. По предварительной информации полицейских, на 92 км. данной автодороги, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины получил травмы ног, груди и спины. После оказания медицинской помощи госпитализация пострадавшему не потребовалась, сообщает облМВД.