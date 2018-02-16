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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Большечерниговском районе директор нецензурно обругал и выгнал работников

16 февраля 2018 12:27
206
В Большечерниговском районе директор нецензурно обругал и выгнал работников
Он привлечен к административной ответственности.

Прокуратурой Большечерниговского района проведена проверка по обращению жителя районного центра.

Проверкой установлено, что по устному соглашению с директором заявитель работал в ООО «БЧ-Терминал» более 5 месяцев.

В конце ноября 2017 года директор организации Виктор Новоенков с использованием нецензурной лексики отстранил двух сотрудников от работы и выгнал с территории предприятия. Никаких трудовых документов, в том числе трудовых договоров и приказов об увольнении, издано не было.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Большечерниговского района в отношении директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях.

В настоящее время должностное лицо и организация привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 62 000 рублей, сообщает облпрокуратура.
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