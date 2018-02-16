В Большечерниговском районе директор нецензурно обругал и выгнал работников

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Прокуратурой Большечерниговского района проведена проверка по обращению жителя районного центра.Проверкой установлено, что по устному соглашению с директором заявитель работал в ООО «БЧ-Терминал» более 5 месяцев.В конце ноября 2017 года директор организации Виктор Новоенков с использованием нецензурной лексики отстранил двух сотрудников от работы и выгнал с территории предприятия. Никаких трудовых документов, в том числе трудовых договоров и приказов об увольнении, издано не было.В связи с выявленными нарушениями прокурором Большечерниговского района в отношении директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях.В настоящее время должностное лицо и организация привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 62 000 рублей, сообщает облпрокуратура.