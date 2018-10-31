В Безенчукском районе произошло ДТП, закончившееся для одного из водителей тяжкими травмами

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В ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что житель Приволжского района 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по автодороге "Звезда -Толстовка- Купино- Никольское".В пути следования мужчина выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Geely, за рулем которого находился молодой человек 2000 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Geely получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.