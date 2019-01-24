В Безенчукском районе полицейские задержали браконьера, застрелившего косуль

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Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району обнаружили следы забоя дикого зверя в ходе совместной с представителями лесного охотничьего хозяйства операции «Снегоход». В указанную местность была направлена следственно-оперативная группа.Прибывшие полицейские провели осмотр места происшествия, в результате чего были изъяты различные улики, в том числе три стреляные гильзы. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили следы от снегохода, проследовав по которым, установили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Он был задержан в одном из домов Приволжского района.Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый - 35-летний местный житель, находясь в границах охотничьих угодий, двигаясь на снегоходе, незаконно путем отстрела добыл три особи косули, после чего осуществил их транспортировку к месту жительства. В ходе обыска надворных построек и прилегающей территории в присутствии понятых полицейские обнаружили снегоход, три охотничьих ружья, которые, предположительно, использовались в охоте, патроны к ним, а также части тела забитых животных. Предполагаемый злоумышленник сознался в содеянном.В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Причиненный материальный ущерб составил 360 000 рублей, в настоящее время он возмещен подозреваемым. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.