В Безенчукском районе легковушка врезалась в КАМАЗ, трое пострадали

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ДТП произошло в Безенчукском районе 21 октября. 22-летняя автолюбительница (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем ВАЗ 21140 двигалась по автодороге «Осинки-Приволжье» со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По предварительной версии полицейских, девушка выбрала скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения и допустила столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП получили травмы и обратились за медицинской помощью водитель легкового автомобиля и его пассажиры – мужчина 1995 года рождения и 44-летняя женщина, которая впоследствии была госпитализирована, сообщает облМВД.