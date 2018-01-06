В Алексеевке горел дом на 60 кв. метрах

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Поздно вечером 5 января по адресу: м.р. Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Титова, произошел пожар. Горел частный дом на 60 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.