В Алексеевке горел дом на 60 кв. метрах
6 января 2018 11:38
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Поздно вечером 5 января по адресу: м.р. Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Титова, произошел пожар. Горел частный дом на 60 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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