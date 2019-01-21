В 2018 году в Самаре прекращена деятельность 17 игорных заведений
21 января 2019 10:19
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"За 12 месяцев 2018 года на территории г. Самары осуществлялась охрана общественного порядка при проведении 2 500 мероприятий", - сообщил начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Блохин в ходе своего выступления на оперативном совещании. Полковник полиции отметил, что принятые меры по охране общественного порядка позволили не допустить роста преступности, в том числе уличной. В поддержании правопорядка в общественных местах также принимали участие представители ДНД, численность которых составляет более 500 человек.
За прошедший год зафиксировано снижение числа особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Дмитрий Владимирович уделил внимание результатам работы по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними. С целью предупреждения совершения подростками противоправных действий сотрудниками самарской полиции проведено более 800 мероприятий.
Кроме того, Дмитрий Владимирович рассказал, что в 2018 году прекращена деятельность 17 игорных заведений, изъято более 500 единиц игрового оборудования. При совместной работе с общественными организациями проведены проверки объектов потребительского рынка, в итоге удалось предотвратить незаконную реализацию алкоголя общей массой более 39 тонн. Общее количество привлеченных в прошедшем году к уголовной ответственности лиц превысило 5 000 человек. Более 700 лиц совершили преступления в группе, 74 человека являлись членами организованных преступных групп, около 200 – сбытчики наркотиков.
В 2018 году силами сотрудников самарской полиции пресечена деятельность межрегионального оптового курьера, который доставлял наркотические средства на территорию областного центра с целью последующего сбыта. По итогам своей работы сотрудники полиции не допустили к распространению более 8 кг наркотиков. По подозрению в организации работы нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств было задержано 5 человек. Направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков путем закладок. Всего за 2018 год было изъято более 50 кг запрещенных веществ.
Как отметил Дмитрий Владимирович, по-прежнему остается острой проблема дорожно-транспортных происшествий, так как их количество в 2018 году возросло. Более тысячи ДТП произошло на дорогах областного центра, 44 человека погибли и более 1 500 получили ранения, сообщает облМВД.
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