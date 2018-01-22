В 2017 году энергетики «Самарских распределительных сетей» поймали 514 энерговоров

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» подведены итоги комплексной работы по выявлению случаев хищения электроэнергии за 2017 год. За прошедший год специалистами филиала было выявлено 514 случаев безучетного энергопотребления. В общей сложности недобросовестные потребители украли 4 900 513 кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет более 15 млн рублей.Энергетики «Самарских РС» регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят рейды по проверке приборов учета и выявляют факты безучетного потребления электрической энергии. Особое внимание - на районы с наибольшими потерями, их в Самарской области несколько: Ставропольский район, Волжский район, Безенчукский район, Красноярский район.Одним из основных способов безучетного потребления является подключение в обход прибора учета, что выявляется в процессе проверки. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета, например, установки на счетчики магнитов. Игнорируя требования законодательства и все существующие правила техники безопасности, владельцы домов самовольно подключаются к электросетям и не платят за потребленную электроэнергию. Подобные действия негативно влияют на надежность и качество энергоснабжения других потребителей, провоцируют возникновение пожароопасных ситуаций.Энергетики напоминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание, вплоть до уголовного преследования.Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.