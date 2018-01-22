В 2017 году энергетики «Самарских распределительных сетей» поймали 514 энерговоров
22 января 2018 09:50
148
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» подведены итоги комплексной работы по выявлению случаев хищения электроэнергии за 2017 год. За прошедший год специалистами филиала было выявлено 514 случаев безучетного энергопотребления. В общей сложности недобросовестные потребители украли 4 900 513 кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет более 15 млн рублей.
Энергетики «Самарских РС» регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят рейды по проверке приборов учета и выявляют факты безучетного потребления электрической энергии. Особое внимание - на районы с наибольшими потерями, их в Самарской области несколько: Ставропольский район, Волжский район, Безенчукский район, Красноярский район.
Одним из основных способов безучетного потребления является подключение в обход прибора учета, что выявляется в процессе проверки. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета, например, установки на счетчики магнитов. Игнорируя требования законодательства и все существующие правила техники безопасности, владельцы домов самовольно подключаются к электросетям и не платят за потребленную электроэнергию. Подобные действия негативно влияют на надежность и качество энергоснабжения других потребителей, провоцируют возникновение пожароопасных ситуаций.
Энергетики напоминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание, вплоть до уголовного преследования.
Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 января 2018 19:01
Обвиняемая участвовала в нападениях на сотрудников иракских сил безопасности. Закон
338
20 января 2018 16:20
В помещении склада карантинного хранения корпуса блока стерилизации ШОП цеха № 2163 АО «РКЦ «Прогресс», произошел пожар, который причинил особо крупный... Закон
389
19 января 2018 17:21
Он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы физических лиц в бюджет на сумму... Закон
314
19 января 2018 15:14
Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей. Закон
423
19 января 2018 14:13
Он осуществил несколько закладок наркотического средства. Закон
182
18 января 2018 21:00
Они обманом похитили более 39 млн рублей. Закон
283
16 января 2018 21:44
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних. Закон
2171
Происшествия
22 января 2018 13:36
Пламя охватило площадь в 120 кв. м. Происшествия
200
22 января 2018 13:04
Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. Происшествия
98
22 января 2018 11:54
После вмешательства прокуратуры в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Происшествия
136
Криминал
22 января 2018 13:54
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых. Криминал
71
22 января 2018 11:15
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Криминал
136
22 января 2018 10:44
Он утверждает, что хранил запрещенное вещество для себя. Криминал
130
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1265
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
457
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
436
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6527
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2433
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9352
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3195
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1880
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2304
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2182
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1834
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3445
Мероприятия