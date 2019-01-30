Устанавливаются обстоятельства и участники ДТП на Ново-Садовой в Самаре

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10 января года в 13:30 час. неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по дворовому проезду в районе дома № 323 «Ж», расположенного по ул. Ново-Садовая города Самары, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть внутри дворовой территории справа налево по ходу движения автомобиля, не создавая ему помехи. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. Получивший травму головы мужчина 1985 года рождения был госпитализирован.Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: 8(846)951-91-21, 8(937)644-18-88, 020 (102), обратиться по адресу: Самара ул. А.Матросова, 153.