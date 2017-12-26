Устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кинельском районе

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Авария произошла сегодня, 26 декабря, примерно в 10:20 на 42 км. автодороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 "Урал".Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21214", буксируя на гибкой сцепке автомашину "DAEWOO Nexia" под управлением водителя 1985 года рождения, двигаясь со стороны г.Самара в направлении г.Оренбург, в условиях снегопада, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с машиной "КАМаЗ" под управлением водителя 1963 года рождения. По информации полицейских, затем движущийся позади в попутном направлении автомобиль "LADA-217030" под управлением водителя 1992 года рождения совершил столкновение с иномаркой.В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗ 21214" от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир "Нивы" и водитель "DAEWOO Nexia" госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.