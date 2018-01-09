У тольяттинского школьника в руках взорвалась петарда
9 января 2018 10:49
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В Тольятти в новогодние праздники помощь медиков понадобилась 12-летнему мальчику. Он получил термический ожог из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Об пишет 63.ru со ссылкой на источник на городской станции скорой помощи Автограда.
— Петарда взорвалась у ребенка прямо в руке. Отец мальчика вызвал скорую помощь, — рассказали медики.
Бригада службы «03» оказала помощь пострадавшему на месте. Затем ребенка госпитализировали в городскую больницу.
Аналогичный несчастный случай в новогодние каникулы произошел в Автозаводском районе. У 38-летнего мужчины пиротехника также взорвалась в руке.
— Мужчина находился в алкогольном опьянении. От госпитализации житель Тольятти отказался, — сообщили медики.
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