Ту-154, упавший в Чёрное море, был изготовлен на самарском заводе «Авиакор»
25 декабря 2016 15:19
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В настоящее время сотрудники следственного комитета изымают документы и проводят допрос должностных лиц, которые готовили воздушное судно к вылету.
25 декабря около Сочи потерпел крушение самолёт Ту-154 – он рухнул в Чёрное море. По информации Минобороны, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
На борту находились 92 человека: военнослужащие, журналисты российских СМИ и музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Латакию с новогодней программой. Информация о выживших пока не сообщается. К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей Южного ВО в Краснодарском крае и соседних регионах.
Выдвигаются две возможные причины катастрофы: ошибка в пилотировании и технеисправность, сообщает ТРК "ТЕРРА".
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