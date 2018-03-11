Три строительных вагончика горели в Самаре

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В субботу, 10 марта по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ст-ция Козелки, произошел пожар.Горели три строительных вагончика на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.