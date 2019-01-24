Торговый павильон сгорел на ул. Запорожской в Самаре

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24 января днем в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Самара, Советский р-н, ул. Запорожская.Горел торговый павильон на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 3 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.