Тольяттинский водитель сбил подростка

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Накануне, 29 октября, ДТП произошло в Тольятти. Мужчина 1981 года рождения (водительский стаж 15 лет), управляя автомобилем «Лада Ларгус» двигался по улице Автостроителей со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Свердлова. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 15-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.