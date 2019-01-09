Тольяттинские полицейские в течение суток разыскали девушку-подростка

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7 января в полицию с заявлением о самовольном уходе из дома несовершеннолетней 2002 года рождения обратилась января 2019 года несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с заявительницей.Сотрудникам полиции женщина пояснила, что сразу не стала обращаться в полицию, потому что дочь неоднократно позволяла себе подобное поведение, но всегда возвращалась домой самостоятельно. Кроме того женщина пояснила, что 5 января видела в соседнем дворе дочь в компании подростков, девушка сказала матери, что у нее все хорошо, и она скоро вернется домой. На уговоры матери пойти с ней вместе, девушка ответила отказом.Полицейские незамедлительно приняли меры к розыску несовершеннолетней. Ориентировка с описанием девушки была доведена до личного состава сотрудников полиции области и соседних регионов, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности, опрошены учителя и одноклассники, осмотрены личные вещи и место последнего известного нахождения ребенка.Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, совместно с оперуполномоченными проверены места концентрации молодежи, компьютерные клубы, территория железнодорожного вокзала станции «Жигулевское море», более 40 домов, включая чердаки и подвалы и опрошено порядка 120 жителей города.В результате проделанной работы у правоохранителей появилась информация, что девушка назначила встречу своей приятельнице в одном из торговых центров Центрального района города.Вечером 8 января разыскиваемая была замечена сотрудниками уголовного розыска в торговом центре и доставлена в ближайший отдел полиции. Там с несовершеннолетней провели профилактическую беседу и передали маме. По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении девушки противоправных действий не совершалось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает облМВД.