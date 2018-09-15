Тольяттинские полицейские раскрыли кражу велосипеда
15 сентября 2018 11:22
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В Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на общую сумму 7 000 рублей. Из сообщения следовало, что двухколесное транспортное средство тольяттинка оставила в подъезде дома, расположенного на Цветном бульваре.
У сотрудников полиции появились сведения о том, что к краже может быть причастен местный житель. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе 24-летний безработный, ранее не судимый молодой человек признал свою вину и пояснил, что похищенное имущество находится у него дома. Стражи полиции изъяли велосипед и вернули его законной владелице.
О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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