Тольяттинец задержал вооруженного преступника и передал его правоохранителям

511

По инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти сотрудники тольяттинской полиции наградили местного жителя, оказавшего помощь в задержании подозреваемого в совершении преступления.20 сентября 2017 года в полицию Автограда поступило сообщение о преступлении, произошедшем на остановке общественного транспорта «Космос» на улице Карла Маркса. Неизвестный преступник угрожая ножом отобрал деньги и мобильный телефон у 41-летнего жителя Центрального района и попытался скрыться. Свидетелем происшествия стал Гулуев Элвин Бахшейиш, который не растерявшись догнал убегающего мужчину и задержал его. Молодой человек удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции.В рамках акции «Им благодарна полиция», за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции при задержании подозреваемого в совершении преступления начальник Управлении МВД России по г. Тольятти Хейрулла Ахмедханов поблагодарил Элвина Гулуева и вручил ему благодарственную грамоту.Председатель Общественного совета при ОВД Владимир Гусев отметил: «Это не единственный факт, когда граждане с активной гражданской позицией помогают в раскрытии преступления. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей».Гулуев Элвин работает тренером в спортивном клубе и обучает молодежь смешанным единоборствам. От своих коллег он передал правоохранителям подарок и пригласил сотрудников полиции на товарищеский турнир, сообщает облМВД.