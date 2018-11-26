Тольяттинец, уклоняющийся от призыва на военную службу, теперь проведет 100 часов за благоустройством города

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Молодой человек, состоящий на учете в отделе военного комиссариата Самарской области по г. Тольятти, без уважительной причины отказывался проходить медицинскую и призывную комиссии. В отношении гражданина К. было возбуждено уголовное. Суд, руководствуясь тем, что молодой человек раскаивается в содеянном и ранее к уголовной ответственности не привлекался, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Однако гражданин К. решение суда проигнорировал и оплату в установленный срок не производил.Судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении молодого человека было возбуждено исполнительное производство, о чем гражданин К. ни раз уведомлялся. Но, не смотря на это, должник не спешил исполнять свои обязательства.На приеме у судебного пристава молодой человек пояснил, что на данный момент он нигде не трудоустроен и поэтому средств для погашения задолженности у него нет. Трудоустроиться до настоящего момента у него не получается. Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене гражданину К. штрафа другим видом наказания.Рассмотрев дело, служители Фемиды заменили штраф обязательными работами на срок 100 часов. Теперь молодому человеку предстоит потрудиться на благо города.