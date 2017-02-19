Толщина льда в районе Тольятти начинает уменьшаться
19 февраля 2017 10:36
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Поисково-спасательная служба Самарской области обнародовала очередные результаты обследования ледяного покрова на акватории реки Волга в Самарской области. Безопасным считается лед толщиной: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта — 30 см, для автотранспорта — 40 см.
Незначительно, но толщина льда в районе Тольятти начинает уменьшаться. Особенно это заметно у берега. Замеры, сделанные 16 февраля, показали, что в районе Тольятти у берега реки толщина льда составляет теперь от 43-52см (неделю назад - 50см.), а в 300 метров от берега - 44 см. (48), на фарватере – 33-39см., промоин нет, пишет TLTgorod.
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