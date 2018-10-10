Только за первую декаду октября в Самарской области зарегистрировано 4 случая отравления угарным газом
10 октября 2018 09:41
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Только за первую декаду октября в Самарской области зарегистрировано 4 случая отравления угарным газом, в которых пострадали 9 человек, в том числе дети. Для двоих жителей поселка Мирный исход стал летальным. Статистика подобных инцидентов ведется с 2006 года. За 12 лет от отравления угарным газом пострадало 1 298 человек. Из них 186 – с летальным исходом.
Практика показывает, что пик нештатных ситуаций, прежде всего, отравлений угарным газом приходится на начало и окончание отопительного сезона. Основная причина подобных инцидентов – нарушение гражданами правил безопасности. Чаще всего – пользование газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Второй по частоте причиной отравлений является самовольное внесение изменений в систему дымоудаления и вентиляции. Еще один опасный фактор, приводящий к трагическим последствиям, - вмешательство в систему автоматики безопасности газовых приборов.
СВГК предупреждает: берегите своих близких! Стремление к мнимому комфорту без оглядки на безопасность приводит к необратимым последствиям. Обеспечивайте приток свежего воздуха, нормальную тягу и доверяйте обслуживание газопотребляющего оборудования в вашем доме только проверенным специалистам.
Фото pixabay.com
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