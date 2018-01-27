Теплоснабжение в Промышленном районе Самары восстановлено

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Днем 26 января в Оперативно-дежурную смену Центра Управления в Кризисных Ситуациях поступило сообщение об обнаружении утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 500 мм, по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная/ул. Вольская.Теплоснабжение потребителей было переведено на резервную схему.Организовано оповещение населения через управляющие компании.В 16 час. 00 мин. завершены земляные работы, начат демонтаж поврежденного участка трубы.В 17 час. 00 мин. поврежденный участок трубопровода демонтирован, начата подгонка нового участка.В 19 час. 10 мин. начато проведение сварочных работ.В 21 час. 15мин. завершены работы по ремонту трубопровода, начато заполнение системы.В 23 час. 55 мин. теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, сообщает облМЧС.