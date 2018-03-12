Цирковых медведей, брошенных под Самарой, перевезли на новое место
12 марта 2018 09:09
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Цирковые медведи переехали в теплый ангар. Об этом рассказала руководитель инициативной группы по спасению животных Ангелина Гриневич. Помещение помогли найти неравнодушные. Они же и обеспечили медведям питание на ближайшие несколько дней.
Новое место жительства медведей держат втайне. По словам хозяина хищников Александра Жвакина, их поселили «подальше от людей», чтобы вокруг не было лишней шумихи, пишет "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что медведей поселят рядом с Самарским зоопарком, чтобы сотрудники присматривали за ними.
- Я отказался от этого, - признался в беседе с «КП»-Самара» Жвакин. – Здесь они в тепле на охраняемой территории, а там – на холоде. Ну и какой смысл? У меня есть хорошие ветеринары, которые готовы помочь медведям. Надеюсь, что зоопарк все-таки будет в этом участвовать, конечно.
Животные принадлежат Александру Жвакину. Он сотрудничал с волгоградским цирком, который гастролировал в Самарской области. На автостоянке медведи оказались на передержке. Жвакин уверяет: звери накормлены и напоены.
- Я приезжал к ним постоянно, давал еду. Тут так получилось, что пришлось уехать в Кострому на неделю. Сломалась машина, и я там задержался…Вот и клетки такие, как на видео, - объясняет Александр Жвакин. – Четыре медведя. Старшему 23 года, ему-то и требуется операция. Шишка на лбу. Ждем лета, чтобы оказать необходимую помощь. Среднему пять лет, двум малышам по три года.
Напомним, 10 марта самарские зоозащитники обнаружили на автостоянке в районе 116 км четырех брошенных медведей и подняли тревогу. Быстро обнаружился хозяин хищников и начал убеждать общественников: животные вовсе не брошены, они на сохранении.
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