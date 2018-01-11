Свыше тысячи иностранцев препроводили судебные приставы из Самарской области в 2017 году
11 января 2018 09:54
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За последнюю неделю ушедшего 2017 года судебные приставы Самарской области отправили за пределы нашей страны 30 нелегальных мигрантов из республик Узбекистан, Таджикистан и Айзербайджан, сообщает ведомство.
Всего же за 2017 год судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 1026 нелегальных мигрантов, причем 681 из них уехали за свой счет. За весь 2016 год судебными приставами Самарской области было выдворено более 890 нелегальных мигрантов, причем почти 600 из них уехали за свой счет.
Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается благодаря, в том числе, взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.
Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
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