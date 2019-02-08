Стотысячный долг за «коммуналку» сызранка оплатила после ареста телевизора

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В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки А. о взыскании задолженности в размере почти 100 тысяч рублей в пользу управляющей компании.Ей было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснены последствия не исполнения требований в добровольном порядке, такие как взыскание исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1 тысячи рублей, ограничения в праве выезда и наложение ареста на имущество.По истечении добровольного срока, гражданка А. не предоставила судебному приставу документы об оплате задолженности. Должностными лицами УФССП России по Самарской области было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 7 тысяч рублей, а также розыске счетов и наложение ареста на денежные средства должницы. Также судебный пристав совершил повторный выход по адресу женщины.В ходе совершения исполнительных действий у женщины было арестовано имущество в счет погашения задолженности. Судебный пристав составил акт описи и ареста в отношении микроволновой печи и ЖК-телевизора.После этого гражданка А. погасила задолженность и исполнительский сбор в полном объеме. Арест с имущества был снят, сообщает ведомство.