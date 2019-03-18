Сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поблагодарили за найденные вещи
18 марта 2019 11:20
27
В Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников, несших службу в аэропорту Курумоч.
Жительница г. Пушкино Московской области выразила свою признательность сотрудникам транспортной полиции за оперативную и профессиональную помощь.
14 февраля 2019 года в международном аэропорту Курумоч, проходя через досмотр перед посадкой в стерильной зоне, забирая вещи из корзины, она уронила наручные часы. Пройдя в зал ожидания, через некоторое время обнаружила их отсутствие и обратилась за помощью к сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту г. Самары.
В ходе просмотра записей систем видеонаблюдения международного аэропорта "Курумоч" выяснилось, что часы увидел мужчина, проходивший досмотр следом за ней. Он поднял их и стал спрашивать у пассажиров, находящихся в досмотровой зоне, кому они принадлежат. К этому времени женщина уже прошла в зал ожидания.
Сотрудники полиции установили личность мужчины, вместе с жительницей г. Пушкино подошли к нему и он передал ей часы.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 марта 2019 21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд. Закон
437
15 марта 2019 20:21
После падения на асфальт животное выжило. Закон
578
15 марта 2019 20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности. Закон
592
14 марта 2019 18:54
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Закон
365
14 марта 2019 18:47
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 000 000 рублей. Закон
411
14 марта 2019 16:19
Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору. По предварительным данным, речь может идти о сумме в 3 млн руб. Закон
369
14 марта 2019 12:59
На видеоматериалах были «представлены правила и способы рискованных действий, опасных для жизни. Закон
328
Происшествия
18 марта 2019 11:20
В Курумоче женщина уронила наручные часы. Происшествия
26
18 марта 2019 10:58
Спасатели срочно эвакуировали его со льда на берег. Происшествия
70
18 марта 2019 10:46
Со слов свидетелей, мужчина не хотел оплачивать проезд. Происшествия
83
Криминал
18 марта 2019 10:01
К моменту задержания похищенные деньги он потратил. Криминал
94
18 марта 2019 09:44
Причиненная сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей. Криминал
93
17 марта 2019 12:29
Подозреваемый видел, как владелец имущества пробирается сквозь ряды и покидает зал. Криминал
363
Видео
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
612
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
391
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1332
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
544
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
808
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
870
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1437
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1602
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
820
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
844
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1296
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1048
Мероприятия