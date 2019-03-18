Сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поблагодарили за найденные вещи

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В Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудников, несших службу в аэропорту Курумоч.Жительница г. Пушкино Московской области выразила свою признательность сотрудникам транспортной полиции за оперативную и профессиональную помощь.14 февраля 2019 года в международном аэропорту Курумоч, проходя через досмотр перед посадкой в стерильной зоне, забирая вещи из корзины, она уронила наручные часы. Пройдя в зал ожидания, через некоторое время обнаружила их отсутствие и обратилась за помощью к сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту г. Самары.В ходе просмотра записей систем видеонаблюдения международного аэропорта "Курумоч" выяснилось, что часы увидел мужчина, проходивший досмотр следом за ней. Он поднял их и стал спрашивать у пассажиров, находящихся в досмотровой зоне, кому они принадлежат. К этому времени женщина уже прошла в зал ожидания.Сотрудники полиции установили личность мужчины, вместе с жительницей г. Пушкино подошли к нему и он передал ей часы.