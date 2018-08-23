Сотрудники тольяттинской полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля ГАЗ

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К экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Тольятти поступила информация о том, что по улице Строителей движется автомобиль "ГАЗ", водитель которого, предположительно, находится в нетрезвом состоянии.Сотрудники Госавтоинспекции остановили указанный транспорт. При общении правоохранители заметили, что от 43-летнего водителя исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Также мужчина не смог предоставить полицейским водительское удостоверение и документы на автомашину.В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители установили, что злоумышленник – ранее судимый за убийство житель Тольятти, угнал транспортное средство из села Александровка Ставропольского района. Он пояснил полицейским, что просто хотел покататься на автомашине.По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.Фото pixabay.com