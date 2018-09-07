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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сотрудники самарской полиции разыскивают подозреваемого в совершении тяжких преступлений

7 сентября 2018 11:39
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Сотрудники самарской полиции разыскивают подозреваемого в совершении тяжких преступлений Очевидцев просят обратиться к правоохранителям.
Очевидцев просят обратиться к правоохранителям.

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в совершении тяжких преступлений, совершенных 22 августа 2018 года в период времени с 21.00 час. до 23-30 час. на территории Промышленного района города Самары разыскивается мужчина, рост 170-175 см., среднего телосложения, был одет: черная кофта с капюшоном, темные штаны.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого сообщить по телефонам: 8-9277-605-760, в ближайший отдел полиции или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.
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