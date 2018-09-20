Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с пешеходом в Самаре

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Сегодня, 20 сентября в 07 часов 20 минут водитель на ЛАДА ПРИОРА, двигаясь по ул. Осетинская со стороны ул. Академика Тихомирова в направлении ул. Народная, в пути следования в районе дома 34 по ул. Казачья, при повороте направо на ул. Казачья, допустил наезд на пешехода –мужчину, 1989 г.р., который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход был доставлен в лечебное учреждение, сообщает облМВД.