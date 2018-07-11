Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Самарской области, в котором пострадал пешеход

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2 июля около 13 часов 00 минут напротив дома 40а расположенного по ул. Советская в п.г.т. Новосемейкино неустановленный водитель на транспортном средстве типа «седан» серого цвета на проезжей части дороги допустил наезд на пешеходаВ результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести.Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями данного происшествия, сообщите об этом по номеру телефона 02 или телефону дежурной части Отдела МВД России по Красноярскому району: 8(84657)2-13-78, а также по телефону Отделения ГИБДД по Красноярскому району:8(84657)2-12-75.