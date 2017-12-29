Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП в Промышленном районе Самары

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ДТП произошло 29 декабря в 07-40 час возле д. 131 по ул. Димитрова.По предварительной версии, неустановленный водитель, управляя автомашиной Гелендваген, двигаясь по улице Димитрова, со стороны улицы Солнечной в направлении ул. Демократической, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди идущим а/м Пежо (водитель женщина 1985 г.р.), который в свою очередь допустил столкновение с впереди идущим а/м Ниссан (водитель мужчина 1991 г.р.) и с а/м Kia (водитель мужчина 1988 г.р.), который ехал по правому ряду в попутном направлении движения транспортного средства. В результате столкновения, а/м Ниссан выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м KiaRio (водитель мужчина 1986 г.р.), который двигался во встречном направлении.Водитель, автомашины Гелендваген, оставив а/м, с места ДТП скрылся. Машина эвакуирована на специализированную автостоянку.По предварительной информации полицейских, в результате ДТП пострадала водитель автомашины Пежо, женщина госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает облМВД.