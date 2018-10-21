Смертельное ДТП в Самарской области: при столкновении легковушки и МАН погибли два человека

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Авария произошла в ночь на 21 октября на 53 км 820 м. автодороги Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 Урал.Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21061, двигаясь со стороны г. Оренбург в направлении г. Самара, по предварительным данным, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с а/м МАН в составе с прицепом Тонар, под управлением мужчины 1979 года рождения, который двигался впереди в попутном направлении.В результате ДТП, водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.Данные пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.