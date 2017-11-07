Скончался четвертый пострадавший на пожаре на складе в Похвистнево

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В больнице скончался четвертый рабочий, пострадавший при пожаре на складе в г. Похвистнево, пишет Волга Ньюс.

Напомним, что рано утром 4 ноября в ангаре, находящемся на ул. Промышленной, 18, в городе Похвистнево, произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела трех мужчин, без признаков жизни.

Во время пожара пострадали еще два человека: 27-летняя девушка и мужчина в возрасте около 30−35 лет. Они получили ожоги в связи с чем были доставлены в лечебное учреждение. Девушка находится в отделении травматологии. А мужчина в тяжелом состоянии был направлен в отделение реанимации.

По данному факту следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.