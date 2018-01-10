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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Скончался актер Михаил Державин

10 января 2018 11:46
81
Скончался актер Михаил Державин О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.
О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

На 82-м году жизни скончался актер московского Театра Сатиры Михаил Державин. Об этом говорится в сообщении на сайте театра. По данным РЕН ТВ, артист умер после продолжительной болезни.
О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. Окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина в 1959 году. В труппе Театра сатиры — с 1967 года.

Исполнитель большого числа ролей в кино и на ТВ, играл в картинах «Они были первыми», «Спасите утопающего», «Эффект Ромашкина», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.
В последнее время был занят в спектаклях Театра Сатиры «Таланты и поклонники» и «Орнифль», пишут "Известия".
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