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Счастливый случай: после удара током и клинической смерти мальчик из Октябрьска сейчас полностью здоров

1 февраля 2018 12:57
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Счастливый случай: после удара током и клинической смерти мальчик из Октябрьска сейчас полностью здоров Мать благодарит врачей, которые спасли ребенка.
Мать благодарит врачей, которые спасли ребенка.

Случай произошел летом 2015 года в Октябрьске. Тогда 10- месячного мальчика удалось вернуть к жизни после поражения током и клинической смерти.

Играя дома, ребенок схватил оголенный провод и получил поражение электрическим током. Родители сами привезли его в Центральную городскую больницу Октябрьска в состоянии клинической смерти.
Прямо в приемном покое врачи на глазах родителей провели реанимационные мероприятия, и мальчика удалось вернуть к жизни. В тот же день мальчик был оправлен в Областную клиническую больницу им. Середавина, где неделю провел в реанимационном отделении больницы.

Врачи опасались, что после клинической смерти у малыша могли развиться тяжелые осложнения. Шансы, что он останется здоров были очень малы.
К счастью, эти опасения не оправдались. После этого случая прошло два с половиной года. Мама мальчика рассказала корреспонденту КТВ-ЛУЧ, что с ребенком все в порядке.

- Со здоровьем у сына все в порядке. Сейчас ему три с половиной года. После того случая он раз в полгода проходит медицинский осмотр, и никаких патологий здоровья не выявлено. Сын живет нормальной жизнью – он ходит в детский сад, играет со сверстниками. Он очень любит играть в машинки, рисовать мелками, собирать конструктор, хорошо запоминает стихи. О том случае, когда его ударило током он, конечно, не помнит – маленький еще совсем был тогда, - рассказала мама мальчика.

Она добавила, что очень благодарна врачам Центральной городской больницы Октябрьска и областной больницы им. Середавина, за то, что они спасли ее ребенка.

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