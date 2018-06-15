Я нашел ошибку
Главные новости: 
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
Инициативы самарских активистов ОНФ находят поддержку на федеральном уровне
Инициативы самарских активистов ОНФ находят поддержку на федеральном уровне
По требованию прокуратуры расторгнут трудовой договор с руководителем управления физической культуры и спорта администрации Тольятти
По требованию прокуратуры расторгнут трудовой договор с руководителем управления физической культуры и спорта администрации Тольятти
В Самаре бывшая заведующая детским садом года похитила 499 тыс. рублей
В Самаре бывшая заведующая детским садом года похитила 499 тыс. рублей
Стала известна программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
Стала известна программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
На матче Коста-Рика — Сербия в Самаре ждут 10 тысяч иностранцев
На матче Коста-Рика — Сербия в Самаре ждут 10 тысяч иностранцев
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
15 июня в рамках мундиаля пройдут три матча
15 июня в рамках мундиаля пройдут три матча
сегодня  Пятница, 15 июня, 10:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/06:
USD 62.25
-0.87
EUR 73.56
-0.58
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье

15 июня 2018 09:14
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
Сотрудники ГИБДД отнеслись к произошедшему с юмором.

В подмосковном Ногинске самолет Ил-76 МЧС сбросил десятки тонн воды на сотрудников ДПС, дежуривших на посту. Видео случившегося опубликовал телеканал «Россия 24».

Инцидент произошел во время демонстрационного полета. Экипаж должен был сбросить воду на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который стоял возле них. Все происходящее снял один из патрульных, который в момент инцидента сидел в автомобиле. К произошедшему стражи порядка отнеслись с юмором, на видео слышен смех сотрудников ДПС.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 июня 2018  15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.
Роскомнадзор потребовал изменить архитектуру Telegram
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.   Закон
0
13 июня 2018  20:10
Его признали виновным по 56 эпизодам мошенничества в сфере страхования, его подельниками стали несколько десятков автовладельцев, участвовавших в подставах с целью получения страхового возмещения.
Сегодня в Советском суде стартовали слушания по делу взяточника из СК
Его признали виновным по 56 эпизодам мошенничества в сфере страхования, его подельниками стали несколько десятков автовладельцев, участвовавших в подставах с... Закон
0
13 июня 2018  14:17
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике приписать создание такой обуви именно Кристиану Лубутену, сочли в суде.
Кристиан ​Лубутен подтвердил в суде свое исключительное право на красную подошву
Под сомнение его поставил голландский ретейлер, который также начал продавать обувь с красной подошвой. 26 лет работы французского дизайнера позволили публике... Закон
0
10 июня 2018  15:00
Постановление о возбуждении уголовного дела против первокурсника МГУ, написавшего на стенде к ЧМ-2018 «нет фан-зоне», отменено. Ранее столичные следователи обвинили студента в вандализме и нанесении ущерба на сумму 65 тыс. руб.
Прокуратура закрыла уголовное дело студента МГУ о порче стенда ЧМ-2018
Постановление о возбуждении уголовного дела против первокурсника МГУ, написавшего на стенде к ЧМ-2018 «нет фан-зоне», отменено. Ранее столичные следователи... Закон
0
8 июня 2018  14:43
В законопроекте предлагается, чтобы меры ответственности, предусмотренные соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, распространялись только на водителей автомототранспортных средств.
В Госдуму внесли законопроект, по которому у велосипедистов нельзя будет забрать водительские права в случае наезда на пешехода
В законопроекте предлагается, чтобы меры ответственности, предусмотренные соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях,... Закон
0
8 июня 2018  14:20
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.
Судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки
 Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты.   Закон
0
7 июня 2018  19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.
ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за роста цен на бензин
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.  Закон
0
Весь список
Происшествия
15 июня 2018  09:14
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
Самолет МЧС по ошибке сбросил 40 тонн воды на автоинспекторов в Подмосковье
Сотрудники ГИБДД отнеслись к произошедшему с юмором. Происшествия
0
14 июня 2018  23:23
В это время прогремел взрыв.
По предварительным данным, дети нашли в салоне автомобиля во дворе предмет, похожий на коробку, и попытались ее открыть
 В это время прогремел взрыв.  Происшествия
0
14 июня 2018  10:38
В Сызрани с пальца молодого человека спилили кольцо Сам он не мог снять украшение.
В Сызрани с пальца молодого человека спилили кольцо
Сам он не мог снять украшение. Происшествия
0
Весь список
Криминал
15 июня 2018  09:36
В Самаре бывшая заведующая детским садом года похитила 499 тыс. рублей
В Самаре бывшая заведующая детским садом года похитила 499 тыс. рублей
Она осуждена за мошенничество и подделку документов. Криминал
0
13 июня 2018  14:02
Самарский бизнесмен улетел на 2 дня и лишился нового «Мерседеса»
Самарский бизнесмен улетел на 2 дня и лишился нового «Мерседеса»
Машину украли с парковки аэропорта "Курумоч". Криминал
0
13 июня 2018  10:14
Сотрудники полиции Красноярского района разыскивают подозреваемого в совершении кражи
Сотрудники полиции Красноярского района разыскивают подозреваемого в совершении кражи
Он похитил из магазина телефон за 24 тысячи рублей. Криминал
0
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
В церемонии открытия Фестиваля болельщиков в САмаре 14 июня примут участие 600 артистов
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда