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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцы сообщили о задымлении трамвая-шаттла, перевозившего болельщиков ЧМ 2018

18 июня 2018 11:35
116
Самарцы сообщили о задымлении трамвая-шаттла, перевозившего болельщиков ЧМ 2018 К счастью, обошлось без пострадавших
.К счастью, обошлось без пострадавших.

Вчера, 17 июня, в Самаре в районе Постникова оврага из-за технической проблемы задымился трамвай маршрута 5S. «Во время следования скоростного трамвая со стадиона «Самара Арена» на вокзал произошло задымление вагона. Всех высадили. Люди перепугались», - пишет один из очевидцев в соцсетях.

Уже спустя десять минут движение трамваев было восстановлено. На графике маршрута S5 данный инцидент никак не отразился, пишет ПроГородСамара.
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