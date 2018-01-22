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Самарцы просят установить светофоры на Вольской/Воронежской

22 января 2018 09:19
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Самарцы просят установить светофоры на Вольской/Воронежской Там накануне в ДТП погибла женщина-пешеход.
Там накануне в ДТП погибла женщина-пешеход.

В воскресенье, 21 января, блогеры напомнили властям о том, что необходимо сделать перекресток на пересечении Вольской и Воронежской регулируемым. Напомним, здесь на пешеходном переходе автобус насмерть сбил пенсионерку.

После этого ДТП последовала реакция от горожан. Так, блогер Александр Минеев обратился к администрации города в социальной сети Twitter с просьбой вернуть светофорные объекты, которые демонтировали в 2013 году. По его мнению, это решение стоило жизни человека.
— Может, хватит таких трагедий? Цена организации ПДД на Безымянке — это смерть людей. Смотрите, господа, теперь на этот перекресток и дальше продолжайте писать отписки, — подметил Александр Минеев.

Власти города пока не озвучили свое решение по поводу этой ситуации, пишет 63.ру.
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