Самарцу запретили держать в квартире рысь
9 июня 2018 14:00
Красноглинский районный суд Самары принял решение о запрете жителю пос. Красная Глинка содержать в квартире сибирскую рысь.
Прежде проверкой прокуратуры было установлено, что житель Красной Глинки содержит сибирскую рысь по кличке Тая возрастом два года 10 месяцев в жилой квартире. "Ветеринарное обслуживание рыси осуществлялось в ветеринарной клинике, не являющейся государственной ветеринарной службой", — сообщает пресс-служба суда.
Также проверка выявила, что у владельца животного отсутствуют "разрешение на содержание и разведение сибирской рыси в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" и "документы, подтверждающие приобретение хищного животного". Основанием для проведения проверки послужило обращение жительницы Самары по факту нападения рыси на ее ребенка.
Напомним, животное напало на семилетнего мальчика в ноябре 2017 г., когда он гулял с матерью в четвертом квартале пос. Красная Глинка. В результате ребенок получил ранения заушной и подглазничной области. Родители доставили его в больницу. В тот же день ребенка госпитализировали в СОКБ им. Середавина, а через несколько дней отпустили на амбулаторное лечение, пишет Волга Ньюс.
Как указано в решении суда, содержание хищного животного в домашних условиях лицом, не имеющим соответствующих знаний, при отсутствии особых условий содержания и невозможности создания таких условий, нарушает права и законные интересы граждан и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью как самому ответчику, так и неопределенному кругу лиц.
"Доводы ответчика, что рысь находилась в квартире, где есть решетки на окнах и железная дверь, имеющими значение для дела не являются, так как было установлено, что в виду отсутствия контроля рысь покинула квартиру ответчика", — поясняется в сообщении пресс-службы суда.
В итоге суд запретил ответчику содержание сибирской рыси в жилом помещении дикого. "Решение суда подлежит немедленному исполнению", — уточняют в пресс-службе суда.
Фото: Дильдина Светлана.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 июня 2018 14:43
В законопроекте предлагается, чтобы меры ответственности, предусмотренные соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях,... Закон
0
8 июня 2018 14:20
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты. Закон
0
7 июня 2018 19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку. Закон
0
7 июня 2018 19:03
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Закон
0
7 июня 2018 17:30
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд. Закон
0
Происшествия
9 июня 2018 14:00
С соответствующим требование в суд обратилась Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Происшествия
0
9 июня 2018 13:41
На место ЧП выехали несколько пожарных расчетов. Происшествия
0
9 июня 2018 12:44
Она перебегала рельсы перед вагоном. Происшествия
0
Криминал
9 июня 2018 09:58
Похитители приплыли на место кражи на лодке и в масках. Криминал
0
8 июня 2018 12:21
После этого злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей. Криминал
0
8 июня 2018 10:26
Ему придется заплатить 6 тысяч рублей. Криминал
0
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия