Самарцев просят остерегаться падения сосулек

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В настоящее время в Самарской области наблюдается повышение температуры, что способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий.Чаще всего сосульки образуются на водостоках и карнизах домов. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо:- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;- не паркуйте под крышами домов автомобили;- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;- самостоятельно не сбивайте сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82