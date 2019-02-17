Самарцев просят остерегаться падения сосулек
17 февраля 2019 11:31
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В настоящее время в Самарской области наблюдается повышение температуры, что способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий.
Чаще всего сосульки образуются на водостоках и карнизах домов. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей.
Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо:
- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;
- не паркуйте под крышами домов автомобили;
- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;
- самостоятельно не сбивайте сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;
Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82
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