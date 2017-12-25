Самарцев просят быть осторожней на дорогах из-за снегопада

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За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 23 дорожных происшествий, в которых 2 человека погибли и 13 получили ранения. Практически все ДТП произошли на загородных трассах, основная причина - выезд транспортных средств на полосу встречного движения.Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории области продолжается обильный снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое, наблюдаются снежные накаты, наледь.Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.Если вы все же эксплуатируете автотранспортное средства, то в условиях ограниченной видимости, необходимо во время движения в дополнении к ближнему свету фар или ходовых огней использовать еще и противотуманные фонари. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Учитывайте дорожные и метеорологические условия, не нарушайте скоростной режим, избегайте опасных маневров. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку осуществляйте с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно краю проезжей части. В обязательном порядке используйте «зимние шины».Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделения Госавтоинспекции.