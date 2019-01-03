Самарцев предупреждают об опасности выхода на непрочный лед
3 января 2019 09:30
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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделить особое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на водоемы в зимний период.
Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
- Безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
- Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
- Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.
- На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду человеку, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
- При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.
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