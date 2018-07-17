Самарцам на неделе обещают неустойчивую погоду с дождем

111

На неделе с 17 по 20 июля в Самарской области ожидается неустойчивая погода.Синоптики прогнозируют грозовые дожди различной интенсивности местами с порывистым ветром, возможно градом. При этом будет тепло, от 25 до 30 градусов Цельсия.По данным Приволжского УГМС, средняя температура воздуха во второй декаде июля на три градуса выше среднего многолетнего значения.