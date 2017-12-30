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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарца будут судить за поддельные водительские права

30 декабря 2017 10:19
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Самарца будут судить за поддельные водительские права Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.
Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.

Уголовная ответственность грозит ранее судимому жителю Самары за использование поддельного водительского удостоверения. Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.

Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около дома на улице 6 просека в Промышленном районе областной столицы. Мужчина, управляющий транспортным средством, ехал по дороге, представляя опасность для других участников дорожного движения, виляя из стороны в сторону. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы. Водительское удостоверение вызвало сомнение у стражей правопорядка. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, ответил отказом. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее лишен права управление транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Изъятое водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ подложный. Из собранных материалов следует, что лишенный прав мужчина нашел объявление «умельцев», специализирующихся на изготовлении водительских удостоверений и купил документ. Их личности сейчас устанавливаются, сообщает облМВД. Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции напоминают: не следует пользоваться услугами злоумышленников, предлагающих содействие в получении водительского удостоверения.
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Комментарии



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