Самарца будут судить за поддельные водительские права

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Уголовная ответственность грозит ранее судимому жителю Самары за использование поддельного водительского удостоверения. Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около дома на улице 6 просека в Промышленном районе областной столицы. Мужчина, управляющий транспортным средством, ехал по дороге, представляя опасность для других участников дорожного движения, виляя из стороны в сторону. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы. Водительское удостоверение вызвало сомнение у стражей правопорядка. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, ответил отказом. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее лишен права управление транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.Изъятое водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ подложный. Из собранных материалов следует, что лишенный прав мужчина нашел объявление «умельцев», специализирующихся на изготовлении водительских удостоверений и купил документ. Их личности сейчас устанавливаются, сообщает облМВД. Возбуждены уголовные дела.Сотрудники полиции напоминают: не следует пользоваться услугами злоумышленников, предлагающих содействие в получении водительского удостоверения.