Самарца будут судить за поддельные водительские права
30 декабря 2017 10:19
162
Уголовная ответственность грозит ранее судимому жителю Самары за использование поддельного водительского удостоверения. Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен.
Автомобиль отечественного производства экипаж дорожно-патрульной службы остановил около дома на улице 6 просека в Промышленном районе областной столицы. Мужчина, управляющий транспортным средством, ехал по дороге, представляя опасность для других участников дорожного движения, виляя из стороны в сторону. Сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы. Водительское удостоверение вызвало сомнение у стражей правопорядка. На законное требование госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель, от которого исходил резкий запах алкоголя, ответил отказом. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 34-летний мужчина ранее лишен права управление транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.
Изъятое водительское удостоверение сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ подложный. Из собранных материалов следует, что лишенный прав мужчина нашел объявление «умельцев», специализирующихся на изготовлении водительских удостоверений и купил документ. Их личности сейчас устанавливаются, сообщает облМВД. Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции напоминают: не следует пользоваться услугами злоумышленников, предлагающих содействие в получении водительского удостоверения.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 декабря 2017 20:10
В СК России заявили, что начали допрос подозреваемого, а также добавили, что намерены подать ходатайство об аресте возможного организатора взрыва. Закон
147
30 декабря 2017 16:11
Закон
234
30 декабря 2017 12:53
Его обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы. Закон
222
29 декабря 2017 23:09
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Закон
294
29 декабря 2017 21:10
Это первый в России иск за репост в мессенджере. Закон
244
28 декабря 2017 20:42
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей. Закон
327
28 декабря 2017 20:20
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым. Закон
290
Происшествия
30 декабря 2017 16:38
Подделка заменяла автолюбителю документ, которого он ранее был лишен. Происшествия
219
30 декабря 2017 13:08
Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажиры автобуса - женщина и ребенок. Происшествия
292
30 декабря 2017 11:54
Спасатели применяли гидравлический инструмент. Происшествия
208
Криминал
29 декабря 2017 11:52
Подозреваемого задержали. Криминал
189
29 декабря 2017 09:04
Его будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Криминал
205
28 декабря 2017 13:53
Увидев правоохранителей, онипопытались убежать, бросив около автомобиля аккумуляторные батареи. Криминал
241
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5965
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2195
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9134
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2787
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10888
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3177
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2853
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1761
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2146
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2048
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1712
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3341
Мероприятия