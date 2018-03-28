Самарской таможней выявлены три фуры с контрафактом

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Самарской таможней в середине марта проведены мероприятия в рамках работы мобильной группы по недопущениюпроникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности.В ходе проведенных мероприятий были выявлены три фуры из Кыргызской Республики, перемещавшие товар в один из торговых центров Москвы.В результате проведенных таможенных досмотров выявлено наличие 32 106 единиц товаров, маркированных товарными знаками Adidas (18 тысячпар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok.Представители правообладателей Reebok, Nike и Adidas подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции, иоценили ущерб в десятки миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба таможни.