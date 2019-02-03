Самарскими спасателями с места рыбалки эвакуировано 24 человека

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В вечером 2 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что в районе н.п. Океан г.о. Новокуйбышевск в поле застряли 12 автомобилей, в которых находились 24 человека, детей нет.По прибытию подразделений было установлено, что группа рыбаков на автомобилях, несмотря на запрещающий знак проезда, направилась в поле для рыбалки в затонах и, возвращаясь обратно, застряла в «разбитой» дорожной колее и не смогла продолжить движение.Оперативной дежурной сменой было организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по привлечению тяжелой техники (тракторов МТЗ - 82).В результате оказания помощи группе машин в движении, в 23 час. 50 мин. 02 февраля 2019 года все автомобили были эвакуированы с места происшествия и убыли в направлении н.п. Океан.Уже ночью по по прибытию в сопровождении экстренных служб в н.п. Океан, было установлено, что состояние здоровья рыбаков удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.В результате своевременного реагирования служб РСЧС в данном происшествии никто не пострадал.Для эвакуации рыбаков было задействовано 19 человек, и 14 единиц техники, сообщает облМЧС.