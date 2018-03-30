Самарский менеджер, купивший у неизвестного наркотики, был приговорен к уголовному штрафу в 15 тысяч рублей

87

Житель г. Самары незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство массой более 1 грамма. Забрав «закладку» из тайника возле гаража, мужчина решил отметить приобретение и был задержан за употребление алкогольной продукции в местах, запрещенных законом, сотрудниками полиции, которые и обнаружили у гражданина Ч. наркотическое средство. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», подразумевающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.В суде мужчина полностью признал свою вину. Служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства и назначили гражданину Ч. наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Волжского района в отношении мужчины было возбуждено соответствующее исполнительное производство.Для вручения постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем неоднократно осуществлялись выезды по месту регистрации должника, а также совершались телефонные звонки с целью вызова на прием, однако гражданин Ч. всячески избегал как встречи с работниками Службы, так и погашения уголовного штрафа. Однако найти мужчину удалось.Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено должнику лично в руки. Также мужчина был письменно уведомлен судебными приставами-исполнителями о последствиях уклонения от уплаты уголовного штрафа, который в соответствии с законом может быть заменен иным видом наказания.Перспектива быть приговоренным к обязательным работам на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительным работам на срок до двух лет, ограничению свободы на срок до трех лет или лишению свободы на тот же срок заставила мужчину сразу же и в полном объеме погасить уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает сайт ведомства.