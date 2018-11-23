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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарский «Русфинансбанк» нарушил эстетику Санкт-Петербурга

23 ноября 2018 11:02
103
Самарский «Русфинансбанк» нарушил эстетику Санкт-Петербурга Организацию наказали за рекламу.
Организацию наказали за рекламу.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт –Петербурга наказал самарскую кредитную организацию за чересчур агрессивную по меркам северной столицы наружную рекламу в историческом центре города. На фасаде офиса «Русфинансбанка» в Апраксином переулке висело сразу две вывески, настенная и консольная, в то время как по действующим нормам разрешена только одна.

Банк демонтировал консольную вывеску, однако по данным судебных материалов, это повлекло «многочисленные повреждения фасада здания». «На рустованной лопатке отчетливо видны места крепления, отверстия с элементами крепежа -дюбелями, а также следы ржавчины», «поврежден красочный слой и штукатурка фасада здания, что приводит к разрушению красочного слоя и усилению атмосферного воздействия на конструктивные элементы стены», «наличие отверстий в фасаде здания способствуют намоканию и биопоражению стен»? — отмечено в суде. Банк пытался оспорить решение об административном наказании, но потерпел неудачу, пишет "СО ОНЛАЙН".


Фото pixabay.com
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